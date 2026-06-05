В Германии неожиданно выпал снег

Необычный летний снег выпал в районе Цугшпитце, самой высокой точки Германии, близ границы с Австрией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Обычно последний снег тут выпадает не позже апреля. На видео высота около 2 тысяч метров над уровнем моря, а максимальная высота Цугшпитце - 2 962 метров.

Представляем вашему вниманию данное видео: