https://news.day.az/world/1839365.html

В Германии неожиданно выпал снег - ВИДЕО

Необычный летний снег выпал в районе Цугшпитце, самой высокой точки Германии, близ границы с Австрией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Обычно последний снег тут выпадает не позже апреля. На видео высота около 2 тысяч метров над уровнем моря, а максимальная высота Цугшпитце - 2 962 метров.