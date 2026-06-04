В Астане отметили национальные праздники Азербайджана

В Астане состоялся официальный прием по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие открылось исполнением государственного гимна Азербайджана.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов сказал, что товарооборот между двумя странами вырос в пять раз. За последние 5 лет Президент Азербайджана посетил Казахстан 8 раз, а Президент Казахстана посетил Азербайджан - 6 раз. В этом году ожидается визит Президента Казахстана в Азербайджан. В 2022-2025 годах премьер-министры двух стран совершили 8 взаимных визитов, министры иностранных дел - 7.

Он также сообщил, что за последние 4 года между странами подписано 64 документа, а общее количество подписанных документов достигло 190. Создан Азербайджано-Казахстанский совместный инвестиционный фонд, несколько проектов уже находятся на стадии разработки. Значительно вырос объем грузоперевозок по Среднему коридору - транспортировка внутри маршрута составляет 15-18 дней.

"Казахстан и Азербайджан объединяет не только историческое братство, но и общие стратегические интересы, связывающие Европу и Азию. Сотрудничество в сфере транспорта и логистики имеет особое значение", - подчеркнул дипломат.

Касаясь сферы туризма А. Атамогланов отметил, что в прошлом году число посетителей из Казахстана в Азербайджан достигло 104 тыс. человек: это в 15 раз больше, чем в 2021 году. "Азербайджан стал одним из самых популярных туристических направлений для казахстанских туристов", - добавил он.

Согласно статистике прошлого года, в университетах Казахстана обучаются 346 граждан Азербайджана, а в университетах Азербайджана - 180 граждан Казахстана.

Выступивший на приеме министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев также поздравил Азербайджан с национальными праздниками и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений.

"Казахстан рассматривает Азербайджан как важного и надежного партнера в регионе Южного Кавказа. Астану и Баку объединяет не только историческое братство, но и общие стратегические интересы, связывающие Европу и Азию", - сказал он.

"Казахстан и Азербайджан установили тесное партнерство в рамках Среднего коридора, который сегодня становится одним из ключевых маршрутов для международных грузоперевозок", - добавил министр.

По завершении официальной части мероприятия состоялась насыщенная культурная программа.

Перед гостями выступили Заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Олег Татамиров и азербайджанский исполнитель на таре Садиг Намазов.

Танцевальная группа "Гадир" исполнила азербайджанские народные танцы. Гостям также были показаны видеоролики об истории двусторонних отношений и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.