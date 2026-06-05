https://news.day.az/society/1839441.html Наследникам этих лиц будут выплачивать пособие В случае смерти сотрудника органов дипломатической службы, а также признания его безвестно пропавшим или объявления умершим на основании вступившего в законную силу решения суда его служба будет прекращена.
Наследникам этих лиц будут выплачивать пособие
В случае смерти сотрудника органов дипломатической службы, а также признания его безвестно пропавшим или объявления умершим на основании вступившего в законную силу решения суда его служба будет прекращена.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в новой статье 30.1.14, предложенной к внесению в Закон "О дипломатической службе" и обсужденной сегодня на заседании Милли Меджлиса.
В таком случае наследникам сотрудника дипломатической службы будет выплачено пособие в размере четырехкратного среднего ежемесячного государственного оклада.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре