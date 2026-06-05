https://news.day.az/world/1839479.html В Иране объявлено массовое помилование Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Гадир Хум одобрил помилование и смягчение наказания для ряда заключенных. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Фарс", соответствующее предложение было представлено главой судебной власти Ирана Голамхусейном Мохсени Эжеи и получило одобрение верховного лидера.
В Иране объявлено массовое помилование
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Гадир Хум одобрил помилование и смягчение наказания для ряда заключенных.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Фарс", соответствующее предложение было представлено главой судебной власти Ирана Голамхусейном Мохсени Эжеи и получило одобрение верховного лидера.
Согласно решению, помилование и смягчение наказания коснутся более 2000 заключенных.
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