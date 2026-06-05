https://news.day.az/world/1839479.html

В Иране объявлено массовое помилование

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Гадир Хум одобрил помилование и смягчение наказания для ряда заключенных. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Фарс", соответствующее предложение было представлено главой судебной власти Ирана Голамхусейном Мохсени Эжеи и получило одобрение верховного лидера.