В Иране объявлено массовое помилование

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Гадир Хум одобрил помилование и смягчение наказания для ряда заключенных.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Фарс", соответствующее предложение было представлено главой судебной власти Ирана Голамхусейном Мохсени Эжеи и получило одобрение верховного лидера.

Согласно решению, помилование и смягчение наказания коснутся более 2000 заключенных.