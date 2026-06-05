Европейские компании уходят с Кубы на фоне новых санкций США

Европейские компании прекращают свою деятельность на Кубе из-за рисков санкций со стороны США. Об этом сообщила газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

5 июня вступили в силу новые санкции США в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес с кубинскими государственными структурами, особенно с военным конгломератом GAESA. Пакет санкций является частью более широкой кампании президента США по свержению режима президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но он рискует втянуть в эту драму ЕС.

"Столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США, европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, отчаянно избавляются от своих активов на острове и спешат покинуть его", - пишет Politico.

Сильнее всего пострадали испанские гостиничные сети Meliá и Iberostar. За последние несколько недель "гиганты гостиничного бизнеса" отказались от управления и брендирования десятков объектов на острове. Meliá сослалась на "меняющуюся геополитическую, социальную, правовую и экономическую обстановку".