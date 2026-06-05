Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю сборную Азербайджана по мини-футболу, ставшую победителем чемпионата Европы, желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!".