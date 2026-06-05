Президент Монголии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени народа Монголии передаю Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

С удовлетворением отмечаю, что традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении, общих исторических, культурных ценностях, продолжают расширяться благодаря совместным усилиям.

Ваше превосходительство, всегда готов работать с Вами для дальнейшего углубления отношений между двумя странами посредством значимого экономического сотрудничества, расширения связей в рамках приоритетных сфер, определенных в нашей политике долгосрочного развития, а также внесения совместного вклада в усилия международного сообщества, направленные на стимулирование всестороннего устойчивого развития.

Господин Президент, желаю Вам и Вашей любимой семье крепкого здоровья, благополучия, а дружественному народу Азербайджана - процветания".