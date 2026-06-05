ЕС изучает возможности новых инвестиций в Карабах и Гянджу

Евросоюз рассматривает новые грантовые и инвестиционные проекты, связанные с Карабахом и Гянджой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель отдела сотрудничества Представительства Европейского союза Виктор Божков на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС-Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам.

По его словам, Европейский союз также использует грантовые механизмы, чтобы сделать условия кредитов, предоставляемых в рамках инвестиционных проектов, более выгодными.

"В таком случае определенная часть выделяемых средств предоставляется в виде гранта, в результате чего подлежащая возврату сумма уменьшается. Это позволяет городам и бенефициарам проектов получать большую выгоду", - сказал он.

Виктор Божков отметил, что в настоящее время реализуется ряд грантовых проектов, финансируемых ЕС.

По его словам, один из проектов исполняется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и охватывает вопросы регионального развития, экологии и окружающей среды в Карабахском регионе.

Официальный представитель ЕС добавил, что другой проект осуществляется совместно со Всемирной организацией здравоохранения и в настоящее время находится на стадии подготовки.

"Этот проект направлен на повышение устойчивости в сфере здравоохранения и укрепление первичных медицинских услуг в Карабахском регионе", - подчеркнул он.

В. Божков также рассказал о проекте "Глобальное соглашение мэров". Он сообщил, что город Гянджа также присоединился к этой инициативе.

В рамках проекта представители азербайджанских и европейских городов обмениваются опытом в сферах градостроительства, экологии, озеленения, образования и других областях.

"Эта инициатива является важной платформой с точки зрения развития городов и формирования более качественной урбанистической среды для людей", - добавил он.

В. Божков сообщил, что на следующем этапе будет представлена более подробная информация об инвестиционных проектах и, в частности, об инициативах, реализуемых в Гяндже.