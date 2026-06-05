В Нахчыване медведь напал на человека

В Нахчыване медведь напал на молодого человека в горах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, кадры инцидента пострадавший опубликовал в социальных сетях.

По имеющейся информации, молодой человек находился в горах Ордубадского района, когда столкнулся с неожиданной опасностью. Медведь, скрывавшийся среди густой растительности, внезапно атаковал его. Молодой человек снимал происходящее на телефон и сумел спастись, убежав от медведя.

Момент нападения был запечатлен на видео: