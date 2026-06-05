https://news.day.az/society/1839501.html В Нахчыване медведь напал на человека - ВИДЕО В Нахчыване медведь напал на молодого человека в горах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, кадры инцидента пострадавший опубликовал в социальных сетях. По имеющейся информации, молодой человек находился в горах Ордубадского района, когда столкнулся с неожиданной опасностью.
В Нахчыване медведь напал на человека - ВИДЕО
В Нахчыване медведь напал на молодого человека в горах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, кадры инцидента пострадавший опубликовал в социальных сетях.
По имеющейся информации, молодой человек находился в горах Ордубадского района, когда столкнулся с неожиданной опасностью. Медведь, скрывавшийся среди густой растительности, внезапно атаковал его. Молодой человек снимал происходящее на телефон и сумел спастись, убежав от медведя.
Момент нападения был запечатлен на видео:
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