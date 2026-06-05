На этих улицах организована зона посадки и высадки

В столице продолжаются работы по созданию дополнительных удобств для граждан, посещающих учреждения социальной сферы и медицинские центры. Еще по шести адресам установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечивающие комфортную посадку и высадку пассажиров такси и личного автотранспорта.

Как сообщает Day.Az, в рамках продолжения проекта на улице Сабита Оруджова (вблизи Республиканского перинатального центра), а также на улицах Мехди Мехдизаде и Фазаила Байрамова (рядом с клиникой "Mediland Hospital") часть парковочных мест была упразднена. На этих участках установлены дорожные знаки 5.14 "Место стоянки легковых такси" и 3.28 "Стоянка запрещена", что позволило организовать специальные зоны для посадки и высадки пассажиров.

Аналогичные знаки также размещены на улице Бёюк Ипек Йолу (вблизи пересечения с проспектом Гейдара Алиева), на улице Гасана Салмани и проспекте Бабека. Это создало дополнительные удобства для посетителей клиник "Йени клиника", "Leyla Medical Centre" и "Baku Medical Plaza".

Напомним, что ранее специальные зоны для посадки и высадки пассажиров, а также места для кратковременной остановки такси были организованы перед медицинскими учреждениями еще по семи адресам в столице.