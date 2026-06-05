В ЕС разрабатывают новые меры поддержки бизнеса в регионах Азербайджана

Евросоюз разрабатывает новые проекты поддержки предпринимательства в Карабахе и других регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС-Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам, заявил руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС Виктор Божков.

По его словам, Европейский союз придает особое значение проектам, реализуемым в регионах Азербайджана, и продолжает свою деятельность в этом направлении:

"Мы и в прошлом реализовывали различные проекты в регионах, и в настоящее время эта деятельность продолжается. Это важная часть нашей стратегии. Мы не оставляем регионы без внимания", - заявил он.

В. Божков отметил, что ранее ЕС реализовал программу с ежегодным бюджетом в 15 миллионов евро в Лянкяранском и Астаринском районах. По его словам, в рамках этого проекта была оказана поддержка местным сельскохозяйственным производителям, и программа принесла серьезные результаты: "Некоторым производителям удалось увеличить свои производственные мощности в четыре раза".

Представитель ЕС сообщил, что в настоящее время совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовится новый инвестиционный проект в Карабахском регионе.

"Этот проект направлен на стимулирование развития местного предпринимательства, в особенности малого бизнеса", - добавил В. Божков.