Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы, вернулась на Родину

Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по мини-футболу в Словакии, вернулась на Родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, команда, завоевавшая звание чемпиона Европы во второй раз в своей истории и вернувшаяся в страну с золотой медалью, была встречена в Международном аэропорту Гейдар Алиев с большим воодушевлением.

В церемонии встречи приняли участие болельщики, представители спортивной общественности, официальные лица федерации, близкие футболистов и представители медиа.

Напомним, что подопечные Эльшада Гулиева в матче за звание чемпиона континента встретились с коллективом Украины. Победив соперника со счетом 2:0, сборная Азербайджана стала чемпионом Европы.

Наша команда также становилась сильнейшей на континенте в 2022 году.