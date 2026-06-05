Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы, вернулась на Родину - ФОТО
Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по мини-футболу в Словакии, вернулась на Родину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, команда, завоевавшая звание чемпиона Европы во второй раз в своей истории и вернувшаяся в страну с золотой медалью, была встречена в Международном аэропорту Гейдар Алиев с большим воодушевлением.
В церемонии встречи приняли участие болельщики, представители спортивной общественности, официальные лица федерации, близкие футболистов и представители медиа.
Напомним, что подопечные Эльшада Гулиева в матче за звание чемпиона континента встретились с коллективом Украины. Победив соперника со счетом 2:0, сборная Азербайджана стала чемпионом Европы.
Наша команда также становилась сильнейшей на континенте в 2022 году.
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