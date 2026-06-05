Xiaomi представляет серию Xiaomi 17T: два размера, телеобъектив во всей линейке и технология Leica Live Moment

Компания Xiaomi представила новую серию смартфонов Xiaomi 17T, в которую вошли модели Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Новая линейка оснащена 5-кратной телефотокамерой Leica, технологией защиты зрения и аккумуляторами повышенной ёмкости.

Впервые в линейке T Series смартфоны представлены в двух различных размерах, предлагая пользователям флагманские возможности мобильной фотографии, высокую автономность и премиальный дизайн.

Мастер телеобъективной фотографии: превращайте моменты в истории с Leica Live Moment

Серия Xiaomi 17T оснащена основной камерой на 50 МП с оптикой Leica Summilux и 5-кратным телеобъективом. Обе модели поддерживают функцию AI Ultra Zoom с увеличением до 120 раз.

Технология Leica Live Moment позволяет более живо и реалистично передавать движение, эмоции и атмосферу момента, превращая каждую фотографию в настоящую историю.

Флагманский дисплей: яркое и насыщенное изображение

Новые модели получили AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 3500 нит.

Xiaomi 17T Pro оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц, а Xiaomi 17T - экраном с частотой 120 Гц.

Обновлённый дизайн и тонкие рамки подчёркивают премиальный внешний вид устройств.

Максимальная мощность и производительность

Xiaomi 17T Pro оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, а Xiaomi 17T - аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч.

Смартфоны поддерживают технологии сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и 67 Вт соответственно.

Модели работают на базе мощных процессоров MediaTek Dimensity 9500 и MediaTek Dimensity 8500-Ultra.

Цены и доступность

Серию Xiaomi 17T уже можно приобрести вместе со специальными подарками в сетях магазинов Kontakt, Irshad, Baku Electronics и Soliton.

Для покупателей нового флагманского устройства Xiaomi подготовила специальное предложение: при покупке Xiaomi 17T Pro пользователи смогут бесплатно получить планшет Xiaomi REDMI Pad 2.

Кроме того, на планшет распространяется 24-месячная гарантия и одна бесплатная замена экрана.

Рекомендованные розничные цены на смартфоны составляют:

• Xiaomi 17T (12 ГБ + 256 ГБ) - от 1 399 AZN

• Xiaomi 17T (12 ГБ + 512 ГБ) - от 1 599 AZN

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 256 ГБ) - от 1 899 AZN

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 512 ГБ) - от 2 149 AZN

• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 1 ТБ) - от 2 499 AZN