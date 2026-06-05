Виктор Божков о возможном восстановлении линии Джульфа–Нахчыван

Европейский союз (ЕС) считает восстановление Нахчыванской железной дороги одним из важных проектов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза Виктор Божков на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС-Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам.

По его словам, один из крупнейших инвестиционных проектов, которые Европейский союз в настоящее время рассматривает, - это восстановление железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

В. Божков отметил, что несколько недель назад вместе с экспертами был проведен осмотр железнодорожной линии Джульфа-Нахчыван. "В настоящее время на этом участке движение поездов со скоростью более 20 километров в час невозможно. Тем не менее единодушное заключение экспертов сводится к тому, что железнодорожная линия все еще пригодна для использования и может быть восстановлена при правильных инвестициях", - подчеркнул он.

Представитель ЕС сообщил, что в ходе осмотра были проверены также мосты, переходы и участки вдоль границы. По его словам, железнодорожная линия на некоторых участках проходит на очень близком расстоянии от реки Араз и границы.

"Этот проект является одним из проектов национального значения, и я считаю, что одной из ключевых инициатив, которая запомнится по сегодняшним презентациям, станет именно проект Нахчыванской железной дороги", - добавил В. Божков.

Он отметил, что при поддержке Европейского союза в Гяндже также реализуется ряд инвестиционных проектов.

Было сообщено, что один из этих проектов связан с управлением водными ресурсами, а другой - с модернизацией системы уличного освещения города.

"Создание современной и энергосберегающей системы уличного освещения для Гянджи имеет важное значение как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения энергоэффективности", - сказал он.