США опровергли сообщения об обстреле американских кораблей со стороны Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) назвало ложными сообщения о том, что Иран открыл предупредительный огонь по американским кораблям в Оманском заливе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Утверждение, будто Иран произвел предупредительные выстрелы по американским кораблям в Оманском заливе, вынудив их отступить в сторону Индийского океана, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.

"Иранские силы не атаковали и не открывали огонь по кораблям Военно-морских сил США. Подобные действия стали бы грубым нарушением режима прекращения огня. Американские силы продолжают свободно действовать в региональных водах, одновременно обеспечивая соблюдение действующей блокады Ирана", - добавили в CENTCOM.