Президент Португалии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Португальской Республики Антониу Жозе Сегуру направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Имею честь передать Вам от имени португальского народа и от себя лично искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Выражаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу - прогресса и процветания.
В этот знаменательный для всех граждан и друзей Вашей страны день еще раз подтверждаю приверженность Португалии укреплению двусторонних дружественных отношений и сотрудничества, связывающих наши государства и народы. Выражаю надежду, что открытие посольства Португалии в Баку и посольства Азербайджана в Лиссабоне внесет важный вклад в достижение этой цели.
Господин Президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мое высочайшее почтение".
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