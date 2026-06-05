В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:38 по бакинскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 99 километрах к юго-западу от города Шираз, очаг располагался на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.