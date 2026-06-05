https://news.day.az/world/1839603.html В Иране произошло землетрясение В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:38 по бакинскому времени.
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:38 по бакинскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 99 километрах к юго-западу от города Шираз, очаг располагался на глубине 10 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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