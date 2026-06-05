Азербайджан вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 продолжает успешное выступление на чемпионате мира в Варшаве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в матче стадии плей-ин азербайджанская команда одержала победу над сборной Литвы и пробилась в четвертьфинал турнира.

Встреча получилась напряженной и завершилась лишь в овертайме. Победу со счетом 14:12 отпраздновала сборная Азербайджана.

Следующим соперником нашей команды станет сборная Германии. Матч за выход в полуфинал состоится 6 июня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что на групповом этапе сборная Азербайджана заняла второе место в группе А, обыграв команды Мадагаскара, Чехии и Польши, а единственное поражение потерпела от Нидерландов.