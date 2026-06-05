Захарова об атаке на судна с азербайджанскими моряками в Азовском море

Министерство иностранных дел России находится в тесном контакте с Посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с атакой беспилотников на судна с азербайджанскими моряками в Азовском море.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с атакой на теплоходы "Натра" и "Циркон" в Азовском море.

"Согласно полученной из российских компетентных органов информации, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики. Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала она.

По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняются.

"Находимся в тесном контакте с Посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики. Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам", - добавила Захарова.

Ранее мы сообщали, что два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море.