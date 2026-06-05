"Сабах" проведет летние сборы в Австрии

Футбольный клуб "Сабах" определился с планом летнего учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФК "Сабах", команда под руководством Валдаса Дамбраускаса приступит к подготовке 17 июня.

Сбор пройдет в австрийском регионе Тироль и продлится до 3 июля.

В рамках подготовки к новому сезону "Сабах" планирует провести три товарищеских матча.

Имена соперников по контрольным встречам будут объявлены позднее.