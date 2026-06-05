https://news.day.az/sport/1839583.html "Сабах" проведет летние сборы в Австрии Футбольный клуб "Сабах" определился с планом летнего учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФК "Сабах", команда под руководством Валдаса Дамбраускаса приступит к подготовке 17 июня. Сбор пройдет в австрийском регионе Тироль и продлится до 3 июля.
"Сабах" проведет летние сборы в Австрии
Футбольный клуб "Сабах" определился с планом летнего учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФК "Сабах", команда под руководством Валдаса Дамбраускаса приступит к подготовке 17 июня.
Сбор пройдет в австрийском регионе Тироль и продлится до 3 июля.
В рамках подготовки к новому сезону "Сабах" планирует провести три товарищеских матча.
Имена соперников по контрольным встречам будут объявлены позднее.
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