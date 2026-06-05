ВВП еврозоны пережил первое с 2022 года падение

Европейская экономика пережила по итогам января-марта первое с конца 2022 года падение. Как свидетельствуют данные Евростата, ВВП еврозоны снизился к предыдущему кварталу на 0,2 процента, прибавив 0,3 процента в годовом выражении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом экономика ЕС в первом квартале снизилась на 0,1 процента относительно четвертого квартала и выросла на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Помимо падения ВВП Ирландии сразу на 12,1 процента (его колебания связаны с особенностями функционирования национальной экономики в контексте работы транснационального бизнеса) снижение показателя наблюдалось также в Литве, Швеции и Франции.

Как сообщалось ранее, год к году вторая после немецкой экономика Европы выросла на 0,9 процента, в то время как квартал к кварталу упал не только французский ВВП (на 0,1 процента), но и другие важные показатели - потребрасходы уменьшились на 0,2 процента, инвестиции в основной капитал - на 0,6 процента, экспорт - на 3,5 процента, импорт - на 0,9 процента.