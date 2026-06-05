https://news.day.az/society/1839612.html Скончался Садых Садыхов Скончался бывший президент "Нефтчи" Садых Садыхов. Как сообщает Day.Az , об этом сообщила семья покойного. Садых Садыхов ушел из жизни в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа. Он возглавлял клуб с 2009 по 2015 год. За этот период "Нефтчи" трижды становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок Азербайджана.
Скончался Садых Садыхов
Скончался бывший президент "Нефтчи" Садых Садыхов.
Как сообщает Day.Az , об этом сообщила семья покойного.
Садых Садыхов ушел из жизни в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.
Он возглавлял клуб с 2009 по 2015 год.
За этот период "Нефтчи" трижды становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок Азербайджана.
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