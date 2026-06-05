Скончался Садых Садыхов

Скончался бывший президент "Нефтчи" Садых Садыхов.

Как сообщает Day.Az , об этом сообщила семья покойного.

Садых Садыхов ушел из жизни в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.

Он возглавлял клуб с 2009 по 2015 год.

За этот период "Нефтчи" трижды становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок Азербайджана.