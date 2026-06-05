ЦИК Армении рассматривает снятие партии Самвела Карапетяна с выборов

Центральная избирательная комиссия Армении начала рассмотрение обращения по снятию партии Самвела Карапетяна с парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ЦИК должен рассмотреть жалобу до полудня 6 июня - дня тишины.

Если ЦИК сочтет доводы "Республики" (инициатор обращения) вескими, он обязан обратиться в Административный суд.

Если дело поступит в Административный суд, то его будет рассматривать коллегия в составе 5 судей. Суд обязан рассмотреть вопрос в ускоренном порядке. Поскольку голосование назначено на 7 июня, окончательное решение должно быть принято не позднее 6 июня.

Варианты решений суда: оставить регистрацию в силе, признать регистрацию недействительной или признать ее утратившей силу.