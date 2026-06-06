https://news.day.az/world/1839625.html ЦИК Армении не стал лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на выборах Центральная избирательная комиссия Армении не стала лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на предстоящих 7 июня выборах. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обращение было отклонено единогласно - всеми семью членами комиссии. Вопрос был рассмотрен на основе обращения лидера "Республики" Арама Саркисяна.
ЦИК Армении не стал лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на выборах
Центральная избирательная комиссия Армении не стала лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на предстоящих 7 июня выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обращение было отклонено единогласно - всеми семью членами комиссии.
Вопрос был рассмотрен на основе обращения лидера "Республики" Арама Саркисяна.
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