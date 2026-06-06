ЦИК Армении не стал лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на выборах

Центральная избирательная комиссия Армении не стала лишать блок Самвела Карапетяна регистрации на предстоящих 7 июня выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обращение было отклонено единогласно - всеми семью членами комиссии. 

Вопрос был рассмотрен на основе обращения лидера "Республики" Арама Саркисяна.