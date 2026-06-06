https://news.day.az/world/1839471.html Комета Галлея по сравнению с городом Нью-Йорк - ВИДЕО В сети распространились кадры сравнения знаменитой кометы Галлея с городом Нью-Йорк. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Комета Галлея по сравнению с городом Нью-Йорк - ВИДЕО
В сети распространились кадры сравнения знаменитой кометы Галлея с городом Нью-Йорк.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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