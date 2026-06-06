Комета Галлея по сравнению с городом Нью-Йорк

В сети распространились кадры сравнения знаменитой кометы Галлея с городом Нью-Йорк.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: