На освобожденных территориях построено более 1400 км дорог

На освобожденных территориях Азербайджана на сегодня построено более 1400 км дорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

Он отметил, что уже введены в эксплуатацию три международных аэропорта.

"На освобожденных территориях проложено более 120 км железнодорожных путей, полностью завершено строительство 7 тоннелей, завершены земляные работы еще в 31 тоннеле и построено 392 моста. Одновременно активно ведется строительство поселков, сел, школ и больниц, создаются современные объекты энергетической, водной, коммуникационной и другой необходимой инфраструктуры", - сказал Ш. Мустафаев.

Также он затронул тему отношений между Азербайджаном и Россией: "Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Россией. Президенты обеих стран определяют стратегический курс, устанавливают основные направления и дают необходимый импульс углублению взаимоотношений во всех областях. Наши отношения будут и впредь развиваться в духе дружбы, взаимного доверия и союзнического взаимодействия в соответствии с Декларацией 2022 года".

Отметим, что сегодня в Зангилане проходит 24-е заседание Азербайджано-российской межправительственной комиссии.