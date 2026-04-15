Азербайджан объявил окончательный состав на чемпионат Европы по дзюдо

Определен окончательный состав сборной Азербайджана, которая выступит на чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых. Турнир пройдет 16-19 апреля в столице Грузии Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на престижных соревнованиях представят 15 дзюдоистов - девять мужчин и шесть женщин. Они выступят в 11 весовых категориях.

В окончательный состав было внесено одно изменение. Из-за травмы Руслана Пашаева, выступающего в весовой категории до 66 кг и входившего в предварительную заявку, в итоговый список включен Туран Байрамов.

На чемпионате Европы спортсменами будут руководить главный тренер мужской сборной Ричард Траутман, старшие тренеры Эльхан Мамедов, Эльчин Исмаилов, Славко Текич и Роберт Кравчик. Женскую команду возглавят главный тренер Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

Кроме того, член судейской коллегии Федерации дзюдо Азербайджана, судья международной категории "А" Назим Умбаев вошел в число арбитров турнира.

Отмечается, что на чемпионате Европы за 14 комплектов медалей будут бороться 404 дзюдоиста - 229 мужчин и 175 женщин - из 46 стран.

Состав сборной Азербайджана:

Мужчины

-60 кг: Балабей Агаев, Ахмед Юсифов

-66 кг: Туран Байрамов

-73 кг: Хидаят Гейдаров

-81 кг: Зелим Цкаев, Омар Раджабли

-90 кг: Мурад Фатиев

-100 кг: Зелим Коцоев

+100 кг: Кянан Насибов

Женщины

-48 кг: Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова

-52 кг: Лейла Алиева, Гюльтадж Мамедалиева

-70 кг: Судаба Агаева

+78 кг: Мадина Кайсинова