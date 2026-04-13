Духовное наследие Западного Азербайджана

В Международном центре мугама состоялся самобытный и впечатляющий концерт ансамбля народных инструментов "Иреван", который стал значимым культурным событием, собравшим любителей национальной музыки, представителей творческой интеллигенции и общественности, сообщает Day.Az.

Мероприятие открылось вступительным словом художественного руководителя ансамбля - профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Майи Гафаровой. Тепло поприветствовав гостей вечера, она рассказала об истории создания коллектива, его творческом пути и главной миссии - сохранении и популяризации музыкального наследия Западного Азербайджана. Профессор выразила благодарность за поддержку председателю правления Общины Западного Азербайджана, депутату Азизу Алекберли и председателю Женского совета, депутату Малахат Ибрагимгызы. В своём выступлении руководитель коллектива подчеркнула, что музыкальное и литературное наследие региона - это формировавшееся веками искусство, в котором отражена глубокая привязанность народа к родным истокам.

Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли также отметил особое значение сохранения национальной идентичности и культурного наследия Западного Азербайджана. Он высоко оценил деятельность Майи Гафаровой в этом направлении и наградил её почётной грамотой Общины. В продолжение выступления председателя его заместитель, депутат Хикмет Бабаоглу подчеркнул исключительную роль музыки как универсального языка в сохранении исторической памяти.

Далее началась музыкальная часть вечера. Программу составили произведения на стихи выдающихся мастеров слова Западного Азербайджана. Традиционные мелодии и самобытная палитра национальных созвучий не оставили никого равнодушным, пробудив в сердцах слушателей теплую ностальгию.

Программа стала ярким отражением духовного мира Западного Азербайджана и вызвала эмоциональный отклик у зрителей.

