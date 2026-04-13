Всемирный банк утвердил проект по сохранению биоразнообразия Каспия

Всемирный банк утвердил финансирование масштабной экологической инициативы "Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия".

Проект, реализуемый с участием Азербайджан и двух стран Центральной Азии, нацелен на укрепление регионального взаимодействия в сфере борьбы с загрязнением и сохранения биоразнообразия Каспийского моря. Пакет финансирования утвержден 8 апреля 2026 года. Глобальный экологический фонд (GEF) предоставляет грантовое финансирование в размере 11,74 млн долларов США Всемирному банку и Программе ООН по окружающей среде в качестве агентств-исполнителей. Средства направлены на реализацию проекта в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

Всемирный банк вынесет на рассмотрение Совета директоров проект стоимостью 8,24 млн долларов США, исполнительным агентством которого выступит Управление ООН по обслуживанию проектов. Кроме того, UNOPS получит подготовительный грант GEF (PPG) в размере 183 489 долларов США для разработки инструментов в рамках экологических и социальных стандартов (ESF), а также для координации взаимодействия с тремя странами-участницами.

Основная цель инициативы - поддержка стран региона в совершенствовании механизмов управления загрязнением и усилении мер по сохранению биоразнообразия за счёт укрепления институционального потенциала Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Проект также дополняет текущие усилия государств по выполнению обязательств Тегеранская конвенция и связанных с ней протоколов.

Структура проекта включает три ключевых компонента:

• управление загрязнением - 3,9 млн долларов США;

• развитие системы особо охраняемых природных территорий - 3,9 млн долларов США;

• управление проектом - 443,12 тыс. долларов США.