Оппозиционная партия "Тиса" одержала победу на выборах в Венгрии.

Как передает Day.Az, партия во главе с евродепутатом Петером Мадьяром получила 138 мест из 199 мест в парламенте страны.

После этого Мадьяр будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, который состоится в течение 30 дней после выборов. Его точную дату назначит президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Национальное избирательное бюро опубликовало эти результаты после подсчета 98,63% поданных голосов. По мнению экспертов, проверка оставшихся бюллетеней уже ничего не изменит.

Отметим, что сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. Избирательные участки работали с 06:00 (08:00 по бакинскому времени) до 19:00 (21:00) по местному времени.

Явка на этот раз оказалась рекордной за всю историю страны. К 18:30 по местному времени (20:30), то есть за полчаса до закрытия участков, она составляла 77,80%. Это более чем на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2022 году.