В Антарктике обнаружили неизвестный остров

Международная экспедиционная группа на борту немецкого исследовательского ледокола "Полярная звезда" (Polarstern) обнаружила новый остров в море Уэделла в Антарктике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI).

В публикации сказано, что начиная с 8 февраля 2026 года группа ученых из 93 человек исследовала северо-западную часть моря Уэделла, в ходе чего был обнаружен остров, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах только как "опасная зона".

"Выглянув в окно, мы увидели "айсберг", который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в ту сторону, и становилось все яснее, что перед нами остров!" - приводит институт слова участника экспедиции Саймона Дройттера.

Отмечается, что длина острова по предварительным оценкам составляет около 130 м, ширина около 50, а высота над водой примерно 16 м.

Остров стается неназванным, однако впоследствии планируется дать открытию название.