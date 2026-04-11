Эта страна вдвое увеличила импорт продукции из Азербайджана

В январе-феврале этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 65,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 6,3 миллиона долларов США, или на 8,8%, меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

В отчетный период торговый оборот с Казахстаном составил 1,05% от общего объема внешней торговли Азербайджана.

В январе-феврале этого года экспорт азербайджанской продукции в Казахстан составил 24,3 миллиона долларов США. Это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 12,1 миллиона долларов США больше.

За этот период 24,1 миллиона долларов США из экспортируемой в Казахстан продукции приходились на несырьевые товары. В общем объеме экспорта несырьевых товаров Азербайджана Казахстан занимает 7-е место с долей 4,15%. Экспорт несырьевых товаров в Казахстан по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года увеличился в 2 раза, или на 12,1 миллиона долларов США.

В отчетный период Азербайджан импортировал из Казахстана товаров на сумму 41,3 миллиона долларов США, что на 18,5 миллиона долларов США, или на 30,9%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан осуществил торговые операции с иностранными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Это на 2,640 миллиарда долларов, или на 29,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На экспорт приходилось 3,665 миллиарда долларов США, на импорт - 2,599 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 1,101 миллиарда долларов США, или на 23,1%, а импорт - на 1,539 миллиарда долларов США, или в 1,6 раза.

В итоге во внешней торговле образовался положительный сальдо в размере 1,066 миллиарда долларов США, что на 438 миллионов долларов США, или в 1,7 раза, больше по сравнению с прошлым годом.