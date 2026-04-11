Баку зазвучал в ритме нагары - пульс национальных традиций

В Международном центре мугама состоялся сольный концерт "Звучание нагары" (Nağaranın sədası) лауреата республиканских и международных конкурсов, обладателя Премии имени Узеира Гаджибейли, виртуозного исполнителя на ударных инструментах Джафара Гасанова, сообщает Day.Az.

В ходе концерта зрителям были представлены лучшие образцы национальной музыки и ритмов в оригинальной и современной интерпретации - национальный военный танец "Джанги", произведение Рамиза Миришли "Песня Араза", а также народные песни "Qara qaşın vəsməsi", "Gül açdı" и композиция "Yurd", посвящённая славной Победе в Карабахской войне.

В программе Джафара Гасанова сопровождала ритм-группа Qobustan. В вечере также приняли участие заслуженные артисты Хайям Мамедов (кяманча) и Чинара Муталлибова (канон), музыканты Ряван Гачаев, Ниджат Асланов, Исмаил Зульфугаров, Эмин Эминли и Идрис Тагиев, литературный чтец Гусейнага Асланов.

После завершения программы с поздравительной речью выступили народный артист, профессор Агаверди Пашаев, директор и главный дирижёр Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца Мустафа Ашуров, а также музыкальный руководитель инструментального состава ансамбля Махир Ордубади. Они поздравили Джафара Гасанова, пожелав ему дальнейших творческих успехов, и отметили, что он уверенно продолжает традиции выдающихся мастеров, достойно развивает национальное музыкальное наследие и выделяется своим самобытным исполнительским стилем.

