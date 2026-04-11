Президент Ильхам Алиев исполнил мечту маленького жителя села Ханоба - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили село Ханоба Ходжавендского района, где побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев также пообщался с сыном жителя села - маленьким Аязом.
В ходе теплой беседы ребенок попросил у главы государства красный "КамАз".
Спустя короткое время Президент Ильхам Алиев исполнил мечту ребенка, подарив его семье грузовой автомобиль марки "КамАз".
Представляем вниманию читателей репортаж AzTV об этом:
