Замминистра экономики Азербайджана озвучил бюджет нового Рамочного документа ООН

Новый рамочный документ ООН имеет бюджет в 85,3 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов сегодня на заседании Высокого уровня Совместного руководящего комитета по Рамочному документу ООН по устойчивому развитию, проходящем в Баку.

Он отметил, что на предстоящий период основной целью является не только закрепление достигнутых результатов, но и дальнейшее развитие партнерской модели, которая оперативно и эффективно отвечает на новые глобальные вызовы, такие как изменение климата, цифровая трансформация, инклюзивный рост и экономическая устойчивость.

Замминистра подчеркнул, что Рамочный документ, охватывающий 2026-2030 годы, определяет в этой связи два основных приоритетных направления:

- инклюзивное социально-экономическое развитие и укрепление человеческого капитала;

- защита экосистем, устойчивость к изменению климата и продвижение "зеленого" роста.

Эти приоритеты направлены на расширение доступа всех граждан к качественным услугам, обеспечение достойной занятости, развитие инноваций и предпринимательства, эффективное использование ресурсов и защиту окружающей среды.

Рамочный документ на 2026-2030 годы устанавливает ряд конкретных целевых показателей по стратегическим приоритетам. В рамках первого стратегического приоритета - инклюзивного социально-экономического роста и укрепления человеческого капитала - предусмотрены такие цели, как повышение индекса государственных расходов на сельское хозяйство, снижение уровня преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение участия женщин в управленческих должностях и расширение охвата системой социальной защиты, а также повышение доли заработной платы в ВВП.

В рамках второго стратегического приоритета предусмотрены меры по совершенствованию интегрированного управления водными ресурсами, увеличению доли возобновляемой энергии в общем энергопотреблении, повышению уровня переработки отходов, а также увеличению доли лесного покрова. Эти показатели отражают планируемые конкретные результаты Азербайджана в сфере устойчивого развития, "зеленой" экономики и инклюзивного социально-экономического роста.