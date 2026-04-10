Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможности реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал в ходе презентации обзора Asian Development Outlook 2026 в Баку.

"Европа также проявляет высокий интерес к снижению зависимости от углеводородов и, соответственно, активнее рассматривает развитие возобновляемой энергетики. Азербайджан, в свою очередь, также инвестирует значительные средства в солнечную энергетику. Мы реализовали три крупных проекта совместно с Министерством энергетики, в том числе через механизмы операций частного сектора. В дальнейшем, с точки зрения энергетической безопасности, рассматривается также развитие ветровой энергетики, где существует значительный потенциал", - сказала она.

Дуррани-Джамал отметила, что наряду с традиционными ископаемыми ресурсами страна обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, который активно изучается и развивается правительством.

"С точки зрения энергетической безопасности Европы и позиции Азербайджана, страна находится в довольно хорошем положении, но это потребует инвестиций. И мы, в свою очередь, готовы поддерживать правительство в этом направлении",- подчеркнула она.