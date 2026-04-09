ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики во главе с председателем Мазахиром Панаховым отправилась с официальным визитом в Венгрию.

Как сообщили Day.Az в Службе по связям с общественностью и коммуникациям Аппарата ЦИК, поездка осуществляется по приглашению президента Национального избирательного бюро Венгрии Аттилы Надя.

Отмечается, что целью визита делегации является наблюдение за парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля.

Согласно программе визита, планируется проведение встреч М. Панахова с коллегой А. Надем и другими официальными лицами, а также с руководителями избирательных органов различных стран, участвующих в наблюдении за выборами. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы обмена опытом в сфере управления выборами, перспективы расширения сотрудничества и другие вопросы взаимного интереса.

Члены делегации ЦИК ознакомятся с процессом подготовки к выборам в столице Будапеште, а также будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.

Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия Азербайджана также представлена в составе миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Венгрии.