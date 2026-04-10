Азербайджан представит V Добровольный национальный обзор по ЦУР

Азербайджан сегодня входит в число немногих стран, представивших четвертый Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития, и в 2027 году планируется представление пятого Добровольного национального обзора нашей страной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на состоявшемся сегодня в Баку заседании Высокого уровня Совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития.

Он отметил, что наряду с этим в рамках сотрудничества с Офисом Постоянного координатора ООН начата реализация проекта по локализации ЦУР на региональном уровне: "Локализация ЦУР предусматривает не только их принятие на глобальном уровне, но и их интеграцию в политику, программы и планы развития на национальном, региональном и местном уровнях.

В качестве первого этапа Министерством экономики и Офисом Постоянного координатора ООН ведутся работы по запуску инициатив по локализации в сотрудничестве с соответствующими структурами в Нахчыванской Автономной Республике и на освобожденных от оккупации территориях - на первом этапе в городе Шуша.

Уверены, что следующий этап нашего партнерства с ООН внесет вклад в устойчивое развитие нашей страны, а также в мир, благополучие и стабильность в регионе".