Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит от +8 до +10°, днем от +14 до +17°. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут кратковременно усиливаться, возможны грозы, град, а в некоторых горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит от +6до +9°, днем от +17 до +22°, в горах ночью от +1 до +6°, днем от +10 до +15°.

