https://news.day.az/world/1826755.html В Ливане объявлен траур Правительство Ливана объявило 9 апреля днем общенационального траура. Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал ливанский премьер-министр Наваф Салам. Согласно документу, 9 апреля объявлено днем общенационального траура в память о погибших в результате израильских ударов.
В Ливане объявлен траур
Правительство Ливана объявило 9 апреля днем общенационального траура.
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал ливанский премьер-министр Наваф Салам.
Согласно документу, 9 апреля объявлено днем общенационального траура в память о погибших в результате израильских ударов.
До этого Управление гражданской обороны сообщило, что в результате ударов Израиля по Ливану после достижения перемирия между США и Ираном погибли 254 человека.
