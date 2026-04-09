В Ливане объявлен траур

Правительство Ливана объявило 9 апреля днем общенационального траура.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

Согласно документу, 9 апреля объявлено днем общенационального траура в память о погибших в результате израильских ударов.

До этого Управление гражданской обороны сообщило, что в результате ударов Израиля по Ливану после достижения перемирия между США и Ираном погибли 254 человека.