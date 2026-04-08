Стало известно, как США и Иран достигли договоренности о перемирии

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поручил иранским официальным лицам принять меры для заключения соглашения с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Axios анонимный израильский чиновник, один региональный источник и еще один осведомленный источник.

После угроз Дональда Трампа и до объявления перемирия даже люди, близкие к президенту США, не знали, какое будет его окончательное решение. Как передает издание, американские военные на Ближнем Востоке и представители Пентагона в течение нескольких часов планировали масштабные удары по инфраструктуре Ирана, однако они не были уверены, как поступит Трамп. Более того, страны региона начали готовиться к возможным мощным ответным ударам со стороны Ирана.

По информации издания, в понедельник специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, находясь в крайне нервном состоянии, вел телефонные переговоры с посредниками и назвал представленный Ираном 10-пунктный план "катастрофой". Впоследствии пакистанские посредники организовали обмен обновленными версиями плана между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и Уиткоффом.

Статья отмечает, что министры иностранных дел Турции и Египта также принимали участие в налаживании контактов между США и Ираном, и к ночи понедельника им удалось убедить США согласиться на двухнедельное перемирие. Далее ключевое решение зависело от верховного лидера Ирана.

Сообщается, что из-за угрозы покушения со стороны Израиля Хаменеи поддерживал связь с иранскими официальными лицами в письменной форме. Арагчи также заставил командиров Корпуса стражей исламской революции принять соглашение.

Китай также призвал Иран прекратить войну.

Источники подчеркивают, что несмотря на все усилия, без одобрения Хаменеи соглашение не могло состояться.

Дополнительно сообщается, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, находясь с визитом в Венгрии, активно общался по телефону с пакистанскими посредниками. В это время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также регулярно связывался с Трампом, так как израильская сторона опасалась, что процесс выйдет из-под ее контроля.

К полудню вторника стороны пришли к соглашению о двухнедельном перемирии.

После того как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о соглашении в своем аккаунте в X, Трамп стал получать звонки и сообщения от американских чиновников, поддерживающих войну. Они призывали его не соглашаться на перемирие, будучи уверенными, что он не пойдет на этот шаг. Однако его решение принять соглашение стало для них полной неожиданностью.