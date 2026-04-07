В Баку выявили сотни построек над канализационными коллекторами

В Баку выявлено, что около 1600 построек возведены в охранных зонах и непосредственно над канализационными и дождевыми коллекторами.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Trend источник.

Отмечается, что в охранных зонах и на линиях канализационных и дождевых коллекторов, находящихся на балансе и в эксплуатации Бакинского управления водоканала, насчитывается около 1600 построек.

По словам источника, это серьезно затрудняет ремонт и восстановление вышедших из строя коллекторов.

Отметим, что в последние дни начался снос некоторых домов, расположенных над коллекторами. Так, в Хатаинском районе Баку, на улице Рашида Багирова, из-за строительства домов над коллектором сточных вод диаметром 1200 мм произошел его обвал, что привело к подтоплению домов в этом районе. Дом, ставший причиной аварии, был снесен.