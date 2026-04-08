Азербайджан и Гамбия провели первые политические консультации

7 апреля в столице Гамбии, городе Банжул, состоялось первое заседание политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и соотечественников, проживающих за рубежом Гамбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, до начала политических консультаций состоялась встреча делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым с главой Президентской канцелярии Гамбии Алиу Лумом.

На встрече была выражена удовлетворенность дружественными отношениями между Азербайджаном и Гамбией, основанными на взаимном уважении и солидарности. Были подчеркнуты важность укрепления существующих связей сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для обеих стран, а также определение новых направлений взаимодействия.

Стороны подчеркнули, что первое заседание политических консультаций является важной платформой для укрепления дипломатических связей и изучения новых возможностей сотрудничества.

Далее под председательством Я.Рафиева и первого постоянного секретаря Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и соотечественников Гамбии, руководителя дипломатической службы министерства Ланг Ябуна состоялось первое заседание политических консультаций.

В ходе консультаций было отмечено, что для развития двусторонних отношений важно более эффективно использовать имеющиеся возможности, особенно в сферах экономики, торговли, образования, туризма, энергетики и борьбы с изменением климата. Было подчеркнуто значение принятия соответствующих мер по укреплению сотрудничества в этих направлениях. Кроме того, были высоко оценены вклад Азербайджана в развитие человеческого капитала в Гамбии и успешно реализованные гуманитарные проекты, выражена заинтересованность в продолжении деятельности в этом направлении. Стороны также высоко оценили существующее сотрудничество на многосторонних платформах, в частности в рамках ООН, ОИС и ДС, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения связей в этом направлении.

В тот же день азербайджанская делегация провела встречу с мэром города Банжул госпожой Рохей Малик Лов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Всемирным городским форумом, который Азербайджан примет на своей территории, а также возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.