В Баку пройдет встреча с узбекскими музыкантами

9 апреля в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоится встреча с приглашенным профессорско-преподавательским составом Узбекской государственной консерватории.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, мероприятие организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджана.

Отмечается, что основная цель встречи - расширение и укрепление сотрудничества в сфере музыкальной культуры между двумя странами.

В рамках мероприятия будет представлена концертная программа с участием узбекских музыкантов, а также ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.