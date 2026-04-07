https://news.day.az/culture/1826366.html В Баку пройдет встреча с узбекскими музыкантами 9 апреля в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоится встреча с приглашенным профессорско-преподавательским составом Узбекской государственной консерватории. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, мероприятие организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджана.
В Баку пройдет встреча с узбекскими музыкантами
9 апреля в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоится встреча с приглашенным профессорско-преподавательским составом Узбекской государственной консерватории.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, мероприятие организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджана.
Отмечается, что основная цель встречи - расширение и укрепление сотрудничества в сфере музыкальной культуры между двумя странами.
В рамках мероприятия будет представлена концертная программа с участием узбекских музыкантов, а также ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре