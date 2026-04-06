Мирное небо - это бесценный актив Азербайджана

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Сегодня самое лучшее пожелание для каждого жителя Земли - это мирное небо над головой. Мир в наше время стал дефицитом. Он превратился в самый главный и ценный актив для каждого государства. Азербайджан располагает этим активом сполна.

Кто-то может возразить, мол, в Европе или в Америке тоже стабильно и спокойно. Но есть очень большая разница. Мы живем мирно, находясь в полном рисков регионе, вокруг которого полыхают конфликты. Этот костер при определенном направлении ветра может захватить и те регионы, которые находятся очень далеко. Азербайджанское же государство, находясь в зоне турбулентности, сумело сохранить стабильность и обеспечить мирное небо для своих граждан. Если бы не новости и не интернет, трудно было бы поверить, что в огромном регионе по соседству от нас идет война. Мы живем спокойно, мы даже можем строить планы, думаем о летних отпусках, в то время как люди во многих странах не знают, как переживут сегодняшний день. Я даже представить не берусь, каких дипломатических усилий стоит эта привилегия - мир и стабильность - нашему лидеру, Президенту Ильхаму Алиеву. То, что происходит вокруг нас, влияет и на внешнюю, и на внутреннюю политику, отражается на экономике. Так что работы у нашего лидера предостаточно.

Мир - это актив, который Азербайджан заслужил, завоевал, принеся жертвы, преодолев серьезные препятствия. После всего, что нам пришлось пережить, мы заслужили это. Мир это богатство, которое подарил нам Всевышний. Наш лидер сумел сохранить этот актив и, думаю, будет его увеличивать.

Президент Ильхам Алиев один из немногих лидеров, которые способные решать вопросы мирового масштаба. Политика Баку уникальна. Он действует очень прагматично, очень сдержанно. Азербайджан сегодня это та страна, с которой берут пример. Я слушал многих политологов, которые говорят о мудрой политике Баку в нынешней ситуации и в целом. Международные отношения это непростая наука и особенно сложно бывает правильно ориентироваться в ней небольшим странам. То, что в сегодняшней ситуации мы в Азербайджане спокойно живем, работаем, строим, отмечаем праздники, это огромный успех.

На инвестиционном форуме в Майами специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф в ходе своего выступления отметил некоторых мировых лидеров, среди которых выделил и Президента Азербайджана. Процитирую: "В мире есть много молодых, но особенных лидеров. И я думаю, что они могут стать надеждой для всего мира. Кстати, президент [Трамп] близок со всеми ними. Посмотрите на Президента Азербайджана Ильхама Алиева - он полностью изменил направление развития своей страны".

Президент Ильхам Алиев действительно особенный лидер, и он действительно может стать надеждой всего мира. Я бы посоветовал сторонам конфликт позвонить в Баку и спросить, что делать. Уверен, они получат мудрый совет.

Политика Азербайджана важна для всего Южного Кавказа. Наша страна локомотив региона, гарант безопасности и стабильности. Она идет впереди, и за ней следуют Грузия и Армения. Не потому что нас боятся, а потому что соседи видят силу Азербайджана. Дипломатия Баку, по большому счету, обеспечивает мирное небо не только над нашей страной. Дипломатия Баку помогает нашему небольшому региону сохранять равновесие, несмотря на то, что происходит на юге и на север от него. Это равновесие, в свою очередь, становится препятствием для проникновения в регион чуждых ему интересов. Для той же Армении нормализация с Азербайджаном стала определенной гарантией безопасности, и эта страна может сегодня проводить более самостоятельную политику. Эти нюансы дали о себе знать на состоявшейся на прошлой неделе встрече лидеров Армении и России.

Такой сильный лидер, как Азербайджан, Южному Кавказу необходим. Потому что дестабилизация международных отношений развивается с большой скоростью. И мне порой кажется, что этот процесс уже носит необратимый характер. Образно говоря, поезд уже сошел с рельс и идет по откосу вниз. Никто, уверен, сегодня не сможет сказать, чем закончится война в Украине или когда будет потушен пожар на Ближнем Востоке. Не знаю, кто из участников нынешних конфликтов какие строил планы и на что рассчитывал, но ситуация развивается хаотично и явно не так, как хотелось бы тем, кто все это начинал.

В мире воцарилась анархия. Больше нет авторитетов, нет силы международного права, полностью игнорируются международные организации. То есть каждый делает то, что ему хочется. И самое страшное - никто не старается договариваться. Куда-то пропала культура переговоров. Словно на планете массово отключился разум или какие-то темные силы взяли человечество в оборот. У участников конфликтов не видно желания останавливать кровопролитие. В сегодняшнем хаосе ничего не решает даже сила. Можно быть сильным, но неправильно рассчитать свои возможности и только разбить себе голову.

Кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что в сложившуюся ситуацию внес немалый вклад и искусственный интеллект. Сегодня к ИИ обращаются политики, аналитика мировых мозговых центров, на советы машины ориентируются при принятии стратегических решений, в том числе военных. Когда-то, прежде, чем принять стратегическое решение, проводился глубинный анализ силами человеческого разума, взвешивались все за и против, изучались все нюансы, возможные последствия. И именно человеческие инстинкты, интуиция помогали избегать неверных шагов. Теперь аналитические прогнозы для правительств готовит ИИ, а машина не способна видеть ситуацию так, как ее видит человек. ИИ может посчитать, что у будущего противника меньше дронов или слабее ПВО, может делать выводы, исходя из размера оборонного бюджета и экономических возможностей. Но есть сотни моментов, которые не сможет учесть машина. Конечно, есть политики, рассуждающие как роботы, но это не как правило.

Дестабилизация международных отношений идет прямо у наших границ. И наша задача - сделать так, чтобы огонь не перекинулся на нашу землю.

Участники конфликта стараются добиться победы любой ценой, во что бы то ни стало, пусть даже поставив человечество на грань выживания. Человечество действительно уже стоит на пороге Третьей мировой. И что особенно поражает - люди говорят об этом так, будто речь идет не о судьбе планеты, а о какой-то дворовой потасовке. Вот сейчас политики, эксперты, журналисты так просто рассуждают о возможности применения тактического ядерного оружия. Говорят - ну, не стратегического же. Ну, бросят, ну, погибнет 30-40 тысяч человек, ну и что?.. О такой перспективе говорят спокойно, как о погоде. У меня есть ощущение, что таким образом мировое общественное мнение готовится к Третьей мировой войне. Очень надеюсь, что это не так.

В этих условиях Азербайджан выстроил четкую стратегию и тактику, готов отвечать на все вызовы, умеет предвидеть эти вызовы и серьезно к ним готовится. Если сегодня посмотреть глубже и шире, то, как говорил Президент Ильхам Алиев, фактически уже идет Третья мировая война, как бы ее ни называли. На церемонии инаугурации в феврале 2024 года глава государства сказал, что мир фактически очень близок к Третьей мировой войне. Он отметил, что современные войны отличаются от прежних войн. Вторую Мировую войну даже невозможно сравнивать с сегодняшними войнами. И это так.

Кого-то устраивает нейтралитет Азербайджана, кого-то не устраивает. Но, как говорил неоднократно Президент Ильхам Алиев, мы свою политику во всех направлениях выстраиваем в интересах Азербайджана. Баку не при каких условиях не будет действовать вопреки национальным интересам. Об этом должны знать и, думаю, знают все, кто имеют дело с Азербайджаном. Наша страна оказывает гуманитарную помощь Ирану. Баку был первым, кто сделал этот шаг, открыл эту дорогу, и теперь гумпомощь иранскому народу идет также из России, Китая.

Нейтралитет - это не безразличие. Азербайджан имеет полное право проводить нейтральную политику. Мы столько жертв принесли ради того, чтобы наш народ сегодня мог жить под мирным небом. Война и оккупация принесли нашей стране огромные проблемы и огромные беды, из которых мы выходили практически в одиночестве. Мы не можем допустить, чтобы ради каких-то лозунгов были поставлены под вопрос все наши завоевания и достижения. Мы должны сохранить все то, что мы сделали, чего добились. И, конечно, мы должны наши достижения развивать. Политика Азербайджана - это не политика сегодняшнего дня, это политика будущего.