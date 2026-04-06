Сосредоточьтесь на целях

Сегодняшний гороскоп будто специально создан для того, чтобы добиваться своего: звезды наделяют такими качествами, как решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. Неудивительно, что по этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни - от работы до любви. Многие захотят доказать свое превосходство или просто будут уверены в том, что лучше других знают, как действовать. Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Овна интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Телец

Сегодня Телец проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Телец будет настроен на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Тельцом, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Близнецы

Сегодня Близнецов может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от их собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Близнецы не смогут. Тем не менее, они искренне попытаются увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Близнецам останется только упорно стоять на своем. Зато такое вот упорство может здорово помочь Близнецам в достижении собственных целей.

Рак

Сегодня Рак будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, сегодня у Рака есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Рак может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Лев

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Льва! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Льву захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Дева

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Девы будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Весы

Сегодня Весы рискуют семь раз отрезать, прежде чем вспомнят о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять их действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Весы попросту не успеют. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Весам полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Скорпион вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Скорпион сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Стрелец

Сегодня Стрельца будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Стрельца, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Стрелец легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Козерог

Сегодня Козерогу очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Козерогу сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Водолей

Сегодня жизненный потенциал Водолея будет на высоте! Даже если сам Водолей этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Водолею в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Рыбы

Сегодня где-то в глубине души у Рыб проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сами себя при этом Рыбы склонны будут видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.