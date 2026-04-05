В Азербайджане выросли эти выплаты

В январе-феврале текущего года в Азербайджане по non-life-страхованию было собрано страховых премий на сумму 148,332 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,4 млн манатов, или на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, увеличились на 9,5 млн манатов, или на 25%, достигнув 47,664 млн манатов.

Таким образом, в январе-феврале текущего года на каждые 100 манатов собранных страховых премий по non-life-страхованию клиентам было выплачено 32,1 маната.

Отметим, что в январе-феврале текущего года через 16 действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 277,562 млн манатов. Это на 1,3% меньше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года. За отчетный период объем страховых выплат составил 148,800 млн манатов, увеличившись в годовом выражении на 37%.