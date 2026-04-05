https://news.day.az/unusual/1826015.html Солнце поглотило самую яркую комету года - ВИДЕО Солнце поглотило самую яркую комету года - C/2026 A1. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, комета исчезла из поля зрения космических средств наблюдения после сближения с Солнцем и больше не была зафиксирована.
По данным ученых, комета исчезла из поля зрения космических средств наблюдения после сближения с Солнцем и больше не была зафиксирована. Это означает, что небесное тело разрушилось и фактически было поглощено звездой.
Отмечается, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а более крупные фрагменты могли упасть на поверхность Солнца. Часть пылевого хвоста была оторвана и вытеснена давлением света во внешние слои короны, где в ближайшее время полностью рассеется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре