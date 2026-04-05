Солнце поглотило самую яркую комету года - C/2026 A1.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, комета исчезла из поля зрения космических средств наблюдения после сближения с Солнцем и больше не была зафиксирована. Это означает, что небесное тело разрушилось и фактически было поглощено звездой.

Отмечается, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а более крупные фрагменты могли упасть на поверхность Солнца. Часть пылевого хвоста была оторвана и вытеснена давлением света во внешние слои короны, где в ближайшее время полностью рассеется.