Выпускные экзамены в Азербайджане

- когда будут ответы?

Как сообщалось ранее, в ряде городов и районов Азербайджана прошел выпускной экзамен для учащихся IX классов.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 6 апреля начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Отмечается, что результаты будут объявлены примерно через 6 недель, так как проверка заданий с развернутым ответом требует времени.