Выпускные экзамены в Азербайджане - когда будут ответы?
Как сообщалось ранее, в ряде городов и районов Азербайджана прошел выпускной экзамен для учащихся IX классов.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 6 апреля начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.
Отмечается, что результаты будут объявлены примерно через 6 недель, так как проверка заданий с развернутым ответом требует времени.
