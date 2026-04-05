АФФА создаст новую сборную
В Азербайджане планируют создать еще одну возрастную футбольную сборную.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sportinfo, в АФФА рассматривают возможность формирования команды U-14, которая станет следующим этапом после уже созданной сборной U-20.
Ожидается, что новая команда будет служить базой для подготовки игроков для сборных U-15 и U-16.
В нее планируют привлекать перспективных футболистов в возрасте от 12 до 14 лет. Команда будет собираться не менее пяти-шести раз в год и участвовать в различных международных турнирах.
