АФФА создаст новую сборную

В Азербайджане планируют создать еще одну возрастную футбольную сборную.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sportinfo, в АФФА рассматривают возможность формирования команды U-14, которая станет следующим этапом после уже созданной сборной U-20.

Ожидается, что новая команда будет служить базой для подготовки игроков для сборных U-15 и U-16.

В нее планируют привлекать перспективных футболистов в возрасте от 12 до 14 лет. Команда будет собираться не менее пяти-шести раз в год и участвовать в различных международных турнирах.